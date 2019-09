Settimana delle Associazioni culturali fiorentine, quinta edizione alle Oblate

La Settimana delle Associazioni culturali fiorentine giunge alla sua quinta edizione con un ricco programma che si articolerà su quattro giornate, da mercoledì 25 a sabato 28 settembre, nella suggestiva sede della Biblioteca delle Oblate, in via dell'Oriuolo 24, con il patrocinio della Regione Toscana ed il contributo di Fondarzione CR Firenze e CESVOT.

"È nostra intenzione tenere vivo questo tradizionale appuntamento con la cultura al quale i fiorentini hanno risposto con interesse negli anni, anche grazie alla qualità dei programmi proposti dalle nostre associazioni che è andata costantemente crescendo" così commenta la Presidente del Centro delle Associazioni culturali fiorentine, prof.ssa Antonia Ida Fontana. "La cultura è un elemento della nostra identità ma anche uno strumento attraverso il quale si crea integrazione sociale e si costruiscono spazi di dialogo e di pace" - continua la Presidente Fontana "Per questo il Centro, in collaborazione con le Associazioni aderenti, investe il suo patrimonio di credibilità per la miglior riuscita possibile di questi quattro giorni di incontri, conferenze e mostre".

La consueta lectio magistralis prevista per il 25 settembre alle ore 16.30 sarà affidata al Prof. Giovanni Cipriani con un excursus storico sulle istituzioni e associazioni culturali nella tradizione fiorentina.

Il Concerto inaugurale, di eccezionale interesse, vedrà la presenza del tenore Leonardo De Lisi e dei Maestri Franceschi, Sadun,La Bella, Ubaldi e Puschenko.

Quest'anno un'importante novità: l'inizio ufficiale della Settimana sarà preceduto, nella mattinata di mercoledì 25, da un workshop sul fundraising per la cultura, un argomento di stretta attualità, sul quale i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti dell'Associazione Italiana dei Fundraiser e scambiarsi esperienze.

Ancora mercoledì pomeriggio, saranno inaugurate le 3 mostre che faranno da cornice stabile a tutti gli eventi della Settimana:

- Vicino Oriente. Il castello di Sammezzano

Associazione Fotografi Levante Fiorentino in collaborazione con il Comitato Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona

- Castelli in mostra

Istituto Italiano dei Castelli

- Immagini in cammino. Appunti di viaggio a passo d'uomo

Comunità Toscana Il Pellegrino

Numerose saranno anche le attività per e con le scuole, che sono state coinvolte per offrire un contributo a momenti formativi rivolti ai più giovani e di Scuola e Beni Culturali parlerà sabato 28 l'On.le Rosa Maria Di Giorgi.

La manifestazione offrirà eventi su storia e letteratura, beni culturali e architettura e soprattutto tanta musica, specialmente di sera, a cura di alcune delle Associazioni musicale aderenti al Centro. Non mancherà inoltre l'interpretazione di un Incontro col Granduca e la celebrazione di.una divertente ricorrenza: i 100 anni del Negroni che saranno festeggiati con una degustazione, sabato 28, naturalmente all'ora dell'aperitivo!

"Una settimana intensa" conclude la Presidente Fontana " che speriamo possa offrire motivi di interesse a tutte e a tutti coloro che vorranno prendervi parte e che possa sensibilizzare al contributo che la cultura da secoli offre per rendere migliore la convivenza civile".

Fonte: Centro delle Associazioni culturali fiorentine

Tutte le notizie di Firenze