Sportello Bancomat a Le Bagnese, Sindaco Fallani: "Ringrazio chi ha ripristinato il servizio"

Martedì 24 settembre 2019 alle 18 in via Fattori inaugurazione del nuovo bancomat de Le Bagnese, aperto grazie ad un investimento di ChiantiBanca. Il nuovo sportello torna in funzione alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, che la scorsa primavera aveva fatto un appello al sistema bancario perché si trovasse soluzione al problema della mancanza di bancomat nel quartiere di San Giusto Le Bagnese, dopo la chiusura di due sportelli bancari.

“Ringraziamo adesso chi si è fatto carico del problema da noi segnalato, trovando una soluzione definitiva - dice il Sindaco Sandro Fallani - la chiusura di questo tipo di servizio era causa di gravi disagi per la cittadinanza, in particolare per le persone con maggiori problemi a muoversi tra cui gli anziani e altre fasce deboli della popolazione”. Il nuovo Bancomat ha come bacino una popolazione di quasi 10 mila abitanti, se consideriamo anche la zona di San Giusto e altre aree limitrofe tutte sprovviste di questo servizio. “Siamo presenti nel territorio da 30 anni – dicono i responsabili di ChiantiBanca – abbiamo deciso di rispondere all’appello del Sindaco e di risolvere il problema segnalato, che era realmente sentito dalla cittadinanza. Pur non avendo una filiale nel quartiere, ChiantiBanca ha due sportelli a Scandicci e ha deciso di aprire un bancomat a Le Bagnese e di far fronte concretamente alla mancanza di questo servizio”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

