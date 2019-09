Torna a Pescia 'Puliamo il Mondo'

Pescia sarà la protagonista della tappa più grande nella Valdinievole dell’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, manifestazione di carattere nazionale promossa da Legambiente che mira, con l’azione concreta di ripulitura di parti del territorio, a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema.

Il punto di ritrovo per i volontari, dotati ognuno di kit, guanti e paletta, è per le 8 di domenica 22 Settembre 2019 alla passerella “Sforzini" di Pescia , quando la truppa di volontari, dotata di kit, guanti e paletta, inizierà le operazioni di ripulitura.

Le principali zone di intervento saranno il lungofiume e il centro storico, ma non solo: un pulmino messo a disposizione dal comune di Pescia condurrà i partecipanti anche nelle frazioni di Alberghi, Veneri e Collodi.

Al termine della mattinata sarà offerto un rinfresco sotto al luogo simbolico del grande nespolo recuperato dalla campagna “Puliamo il Mondo 2018” e riportato alla sua antica bellezza.

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani invita tutti a partecipare all’evento “Si tratta di una bellissima esperienza di condivisione vera del rispetto dell’ambiente e dell’amore per il nostro futuro. Mi auguro che, come lo scorso anno, siano in molti a prendere parte all’iniziativa”.

Fonte: Comune di Pescia

