Trevor Gordon Hall al Dietro Le Quinte di Sieci

Musica, film, incontri e serate a tema. Tutto nel segno della qualità, in un contesto che è quasi un salotto, seduti su comodi divani. Fedele alla propria filosofia, il Dietro Le Quinte di Sieci (Firenze) riparte sabato 21 settembre (ore 21) con il concerto dell’Alien Roy Group, formazione che allinea musicisti di lungo corso come il tastierista Roy Binder Gallupi, Corrado Cerbara al basso e Leo Antonini alla batteria.

Serata nel segno della fusion sudamericana e del progressive, sulla scia di Azymuth, Eumir Deodato, Billy Cobham… solo per fare qualche nome. Brani originali dai due album della band e qualche anticipazione del nuovo lavoro, di imminente pubblicazione.

Ai cultori della sei corde, in particolare del finger style, è dedicato l’appuntamento di domenica 22 settembre (ore 21) insieme a Trevor Gordon Hall, inserito dalla rivista Acoustic Guitar tra i 30 migliori chitarristi a livello mondiale. L’artista di Philadelphia suona uno strumento particolare, un po’ chitarra, un po’ kalimba africana – da cui il nome Kalimbatar - alternando aritmie spigolose e delicati temi melodici.

Tra i suoi estimatori non mancano colleghi illustri come Graham Nash, Steve Hackett e Will Ackerman.

La serata inaugura la rassegna “D’accordo” che nelle prossime settimane porterà al Dietro Le Quinte altri assi della chitarra: dom 29/9 Bauer with Lupo, dom 6/10 Lorenzo Polidori Eil Marchini, dom 10/10 Jacopo Martini, dom 20/10 Stefano Barone, dom 27/10 Sergio Altamura.

Si accede con un contributo di 10/15 euro. Per chi lo desidera, aperitivo con buffet su prenotazione (ore 19,30 - 10 euro - al numero 339 7203791).

Fonte: ufficio stampa

