Tutta Calcinaia e Pardossi senz'acqua per una notte

Acque SpA comunica che al fine di effettuare il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel comune di Calcinaia, dalle ore 22.30 di martedì 24 settembre alle 6.30 del mattino successivo, mercoledì 25 settembre, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica in tutto il territorio del comune di Calcinaia e a Pardossi nel comune di Pontedera. Restano escluse dall'interruzione Sardina e l'area industriale Moretti.

Per limitare i disagi sarà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutiva mediante 4 punti di approvvigionamento: in via Corsi a Calcinaia, in piazza Timisoara e nei pressi della casa di riposo Cottolengo a Fornacette, in Piazza Pio La Torre a Pardossi (Pontedera).

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire gradualmente con il passare del tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento sarà rinviato alla notte successiva con le stesse modalità orarie, ovvero dalle 22.30 di mercoledì 25 settembre alle ore 6.30 di giovedì 26 settembre.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

