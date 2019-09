Per i vigili del fuoco caduti, la cerimonia per la rotatoria a Pisa

Stamani mattina si è svolta presso il comando dei vigili del fuoco di Pisa la cerimonia di intitolazione della rotatoria antistante la sede centrale "In memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio".

L'iniziativa era stata presa dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco di Pisa, in accordo con il locale comando.

La cerimonia ha avuto inizio presso l'aula magna del Comando VF con il saluto del comandante provinciale Ugo D'Anna, e gli interventi del Presidente dell'Associazione Luigi Armani che ha ricordato i caduti in servizio del Comando di Pisa, del sindaco di Pisa Michele Conti, del prefetto Giuseppe Castaldo e del direttore regionale VVF della Toscana Giuseppe Romano.

Alla cerimonia erano presenti i familiari dei caduti in servizio oltre a personale VF , dell'Associazione e autorità civili e militari.

Si riporta di seguito i nominativi dei colleghi in servizio a Pisa e anno della scomparsa:

Vg Billi Marino e Caroti Sirio 1941

Vg Sc. Tutini Giuseppe 1945

Vg Novelli Paolo 1996 (in servizio presso il Comando di Pistoia ma residente a Pisa)

Vg Esp. Masi Saverio 2006

