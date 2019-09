Vincolo per oneri di urbanizzazione, Bagnai (Cdx): "A Montelupo criteri di estrema discrezionalità"

Una legge regionale a nostro avviso seria e con indubbie finalità di pubblica utilità, poneva a carico delle amministrazioni comunali un vincolo di destinazione su quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dagli enti, per devolverli in favore di progetti di lavori riguardanti chiese e altri luoghi di culto, nonché centri civici.

Da quando una malintesa concezione della laicità istituzionale ha rimosso l’obbligo trasformandolo in facoltà , diversi comuni tra cui Montelupo , nei quali la legge aveva dato prova di buone applicazioni hanno cessato le erogazioni.

Nonostante la decadenza dell’obbligo , essendo a conoscenza del fatto che nella loro autonomia istituzionale , anche comuni dell’area Empolese Valdelsa (pensiamo a Montaione) avevano reintrodotto il vincolo, magari normandone per via regolamentare le modalità di attuazione, ci siamo rivolti all’Amministrazione comunale di Montelupo per domandare se ed in che termini si riteneva di procedere nel senso auspicato.

La risposta è stata un deludente diniego, che a nostro avviso ha motivazioni pretestuose , perché riconduce a presunte esigenze di natura economica scelte di natura meramente politica.

Ci è stato altresì fatto rilevare che il comune di Montelupo non ha mancato di far sentire il suo supporto alla Comunità parrocchiale (si cita l’erogazione di un contributo di 9.000 euro al Mignon il cinema estivo) e alle associazioni del territorio.

Tuttavia se si adducono esigenze di bilancio per non corrispondere somme in favore di soggetti che comunque presentano progetti e documentano stati di avanzamento e conclusione dei lavori con trasparenza , ci si dovrebbe allora spiegare perché si sceglie di concedere a qualche associazione a titolo di comodato d’uso gratuito immobili di proprietà comunale rinunciando a potenziali gettiti : da un lato si lamenta che la coperta è stretta , ma dall’altro ci si mostra estremamente generosi nei confronti di qualcuno con criteri di estrema discrezionalità che ci lasciano perplessi indipendentemente dal merito dell’attività svolta dai beneficiari della liberalità

Daniele Bagnai, gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro destra per Montelupo

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino