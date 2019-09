Write on Walls a Fucecchio: protagonismo giovanile e senso civico nella street-art

Città, protagonismo giovanile, cura e valorizzazione dei beni comuni, collaborazione, cittadinanza attiva e senso civico sono termini che, oggi più che mai, devono necessariamente trovare attuazione attraverso iniziative in grado di tradurre in saperi e pratiche discorsi troppo spesso teorici e relegati ad una dimensione di principio o valore.

Con WRITE ON WALLS il Comune di Fucecchio e il centro giovani Sottosopra, alternando conversazioni informali, attività di ricerca-azione sul campo e laboratori hanno cercato di sottolineare quanto la street-art, se agita in maniera utile, efficace e soprattutto ragionata, possa trasformarsi in un eccezionale dispositivo di valorizzazione urbana e territoriale, supportando processi di riappropriazione di spazi pubblici sottoutilizzati (o in cerca di nuova identità) e di responsabilizzazione civica delle future generazioni.

Grazie alla collaborazione di un writer professionista come MUZ i partecipanti al laboratorio hanno potuto comprendere a fondo le motivazione ed i valori che si celano dietro operazioni di arte urbana, sperimentando tecniche pittoriche e mettersi al centro del progetto di riqualificazione dei giardini Cardini, ex Bombicci, nel centro di Fucecchio.

L’evento finale di domani sabato 21 Settembre dalle 15,30 proprio al giardino Bombicci adiacente al centralissimo Corso Matteotti, sarà una vera e propria esplosione di colore in perfetto “street - style” interamente organizzata dai ragazzi partecipanti la laboratorio ma aperta anche a tutti i curiosi e sarà anche l'occasione per raccontare all’intera cittadinanza l’esistenza di uno spazio che ha tutte le caratteristiche per diventare un luogo vivo e vissuto, restituito alle dinamiche urbane contemporanee.

Sarà iniziato il murales pensato e realizzato direttamente dai ragazzi che sarà poi terminato in successive sedute artistiche da MUZ e dai ragazzi stessi nelle prossime settimane.