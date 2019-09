Temporali forti in tutta la Toscana, allerta meteo arancio

Domani, domenica 22 settembre, inizierà l'autunno nel vero senso della parola in Toscana. Tutta la Regione sarà soggetta a una allerta meteo di colore arancio: maggiori disagi sulla costa, ma in tutto il Granducato ci saranno forti temporali. L'allerta riguarda anche il rischio idrogeologico, come segnala il Centro funzionale regionale.

Fenomeni previsti (fonte Cfr)

una intensa perturbazione si muove dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. Tempo in peggioramento a partire dalla prossima notte inizialmente sulla costa, poi anche sul resto della regione.

PIOGGIA: domenica rovesci e temporali sparsi nella notte e in mattinata soprattutto sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Nel pomeriggio forti temporali in trasferimento dalle zone costiere al resto della regione. I fenomeni potranno risultare più frequenti sulla costa e sull'Appennino. Cumulati attesi: zone nord-occidentali e costiere: medi localmente abbondanti, massimi molto elevati soprattutto sulle zone appenniniche e sulle Apuane; restanti aree: medi significativi, massimi elevati, in particolare sull'Appennino e sull'Amiata. Intensità oraria fino a molto forte.

TEMPORALI: domenica forti temporali inizialmente su costa e Arcipelago, dal pomeriggio anche sul resto della regione. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Allerta nella Metrocittà

Allerta arancione domani a Firenze per la possibilità di temporali violenti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.Il codice arancione scatterá alle 12 di domenica 22 settembre e terminerá alla mezzanotte di lunedì 23.

Secondo le previsioni degli esperti la parte più rilevante della perturbazione interesserà la costa, tuttavia anche Firenze sarà oggetto di temporali più ridotti. Per la durata dell'allerta la sala operativa della protezione civile sarà aperta e presidiata 24 ore su 24 per il monitoraggio. Saranno messe in preallerta le associazioni di volontariato.

