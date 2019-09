Amichevole per Use Computer Gross, torneo speciale per i più piccoli

Dopo la grande festa minibasket di sabato, domenica si replica. Ancora una volta un'iniziativa per i più piccoli sarà abbinata ad un'amichevole della prima squadra. Alle 18 al Pala Sammontana, infatti, l'Use Computer Gross riceve la visita di Fabriano per l'ultima amichevole prima del debutto in campionato previsto la domenica successiva a Montecatini. Un altro test importante per testare la condizione della squadra in vista delle partite che contano.

Prima, invece, sarà solo festa grazie al torneo 'back to school' risevato alla categoria Aquilotti 2010 che vedrà divertirsi insieme i piccoli di San Casciano, Usic Certaldo, Rosignano Sei Rose, Colle Valdelsa e naturalmente Use.

Il programma:

Ore 9:00

San Casciano - Use Bianco

Basket Sei Rose - Use Rosso

Usic Certaldo - Colle Val d’Elsa

0re 14:30, finali

