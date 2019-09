Antonio Natali racconta Cosimo I a Bagno a Ripoli

L'amore per ogni forma di espressione creativa del suo tempo e la percezione dell'arte come strumento di potere e volano per diffondere il sentimento del Bello. Si soffermerà su questi caratteri differenti e complementari – quello del politico e quello dell'appassionato d'arte – il profilo che Antonio Natali traccerà di Cosimo I dei Medici, il primo Granduca di Toscana. Lo farà con una lectio magistralis intitolata non a caso "Lo Statista e l'Arte" in programma sabato 28 settembre alle 16.30 a Bagno a Ripoli in un luogo suggestivo, ammantato di misteri e leggende come la Fonte della Fata Morgana (via delle Fonti, località Grassina).

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e rientra nel calendario di appuntamenti promossi in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di Cosimo I. L'ex direttore delle Gallerie degli Uffizi accompagnerà il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrendo la storia di Firenze e della Toscana medicea legate a doppio filo a quella di Cosimo I, uomo di stato e mecenate. Particolare attenzione sarà dedicata al legame tra Cosimo I con Bernardo Vecchietti e Giambologna: il primo, mercante, esperto d'arte e consigliere della famiglia Medici, a metà del 1500 commissionò al secondo la realizzazione del Ninfeo dedicato a Fata Morgana, seducente maga guaritrice del ciclo di re Artù, dando vita all'interno del parco di villa Il Riposo all'inconfondibile Fonte a mattoni rosa.

A precedere la lectio magistralis del professor Natali sarà un balletto rinascimentale, eseguito dall'associazione Contrada Alfiere, che ricreerà le atmosfere raffinate dei balli di corte ai tempi di Cosimo. L'eleganza e la ricercatezza della Firenze rinascimentale saranno inoltre ricostruite anche grazie alla presenza, nel corso della conferenza, di alcuni figuranti dell'associazione Palio delle Contrade - Giostra della Stella e sempre della Contrada Alfiere, che indosseranno tra gli altro gli abiti - riproduzioni fedelissime per forme e tessuti - di Cosimo I° e della sua seconda moglie Camilla Martelli, del figlio Francesco I, e della di lui amata Bianca Cappello,.

"Un evento importante con un relatore d'eccezione come il professor Natali – spiega l'assessore comunale alla cultura Eleonora Francois -, che rende omaggio a un personaggio chiave della storia fiorentina e toscana come Cosimo I dei Medici e consente di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi di Bagno a Ripoli. L'iniziativa dimostrerà quanto sia profondo il legame tra la città di Firenze e il territorio circostante, rappresentato da figure che hanno inciso con forza sulle scelte politiche ma soprattutto artistiche di Cosimo I, con una dialettica vivace e costruttiva finalizzata alla diffusione del Bello. Un ringraziamento al professor Natali che condividerà con noi le sue riflessioni. E un ringraziamento alle associazioni del territorio, l'associazione Contrada Alfiere e l'associazione Giostra della Stella, che con la loro presenza ci faranno assaporare l'atmosfera medicea con un emozionante tuffo indietro nel tempo"

La prenotazione è obbligatoria: ufficio.cultura@comune.bagno-a-ripoli.fi.it – 055.643358. in caso di pioggia la manifestazione avrà luogo alla Biblioteca comunale di via di Belmonte 38.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

