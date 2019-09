Arte, Françoise Sullivan espone alla Macina di San Cresci

Il Chianti dedica un omaggio inedito all'artista poliedrica Françoise Sullivan, ballerina, coreografa, artista visiva, firmataria del Manifesto Refus Global (1948), che nella storia dell'arte contemporanea in Canada, suo paese di origine, ha giocato un ruolo centrale. La mostra espone un gruppo di opere ispirate ai numerosi viaggi compiuti in Italia e dal 22 al 30 settembre sarà visitabile negli spazi della Macina di San Cresci nella Pieve di San Cresci a Greve in Chianti.

La giornata inaugurale dell’evento, prodotto dalla Galerie de l'UQAM in collaborazione con La Macina di San Cresci, con il patrocinio del Comune, prevede due diversi momenti: la mattina di domenica 22 alle ore 11 nella sala consiliare del Palazzo comunale dove il sindaco Paolo Sottani consegnerà un attestato di ringraziamento all'artista 96nne. La sera alle ore 18, nella sala espositiva della Pieve di San Cresci, apre i battenti la mostra "Opere dall'Italia" di Francoise Sullivan, curata da Louise Déry. Seguirà un aperitivo.

Dagli anni '40, Françoise Sullivan, nata a Montreal, in Quebec ha creato un'opera vibrante e voluminosa di notevole versatilità e inventiva costantemente rinnovata. Ispirata dalle grandi tradizioni mitologiche dell'Europa e dei nativi nordamericani, appassionata di arte e poesia e influenzata dal tempo trascorso a New York, in Italia, in Irlanda e in Grecia. Sullivan non ha mai smesso, nella sua sconfinata curiosità, di sperimentare forma e colore, gesto e movimento, figurazione e astrazione, non solo nella scultura, nella performance, nella danza e nella fotografia, ma soprattutto nella pittura.

La mostra e l’incontro con Gianfranco Sanguinetti

Durante gli anni '70, Françoise Sullivan visitò l'Italia in diverse occasioni per immergersi nei movimenti artistici che si stavano sviluppando attorno all'Arte Povera. A Roma, ha incontrato diverse figure di spicco nel mondo dell'arte come Jannis Kounellis, Mario Diacono, Emilio Prini, Germano Celant e Graziella Lonardi. Soprattutto nell'estate del 1972, rimase in Toscana con i suoi figli, dove incontrò regolarmente Gianfranco Sanguinetti, un teorico rivoluzionario e membro della sezione italiana situazionista internazionale. Accanto a lui e in diverse occasioni, ha incontrato Guy Debord, fondatore del movimento situazionista e autore di La società dello spettacolo. In Françoise Sullivan. Opere dall'Italia, Sullivan visita ancora una volta i siti in cui si sono svolti questi incontri, un periodo meno noto della lunga carriera dell'artista. Qui mette in mostra opere create in Toscana e a Roma o ispirate a questi momenti che incarnano una vera svolta e danno slancio alla sua visione artistica.

Un'abbondante produzione di spettacoli, coreografie, scritti, fotografie e dipinti segna la carriera dell'artista e le ha permesso di conquistare un posto nell’Olimpo dei più grandi artisti del Canada. Le traiettorie di Sullivan, così radiose, illuminano sia la nostra storia recente che il momento presente. Lei che continua a lavorare nel suo studio ogni giorno e continua a pensare (e pensare a se stessa) dentro e attraverso l'arte, ci invita a impegnarci nella relazione vitale tra l'opera d'arte, la memoria e il mondo che ci circonda. Il 22 e 23 settembre sancirà inoltre l’incontro pubblica tra Sullivan e il famoso autore Gianfranco Sanguinetti.

L'artista

Françoise Sullivan, ballerina, coreografa e artista visiva, è stata uno dei membri fondatori del gruppo Automatiste e firmataria del manifesto Refus global (Total Refusal) nel 1948. A partire dagli anni '60, il suo lavoro è diventato più diversificato passando alla fotografia, scultura, installazione e performance art.Tuttavia è la pittura che ha occupato il suo interesse più intensamente nel corso degli anni, pittura cui continua a dedicare un’energia impressionante ancora oggi. Ci sono molte ragioni per cui Françoise Sullivan è una figura significativa nella storia dell'arte in Québec e in Canada, come risulta dalla gamma di onorificenze che ha ricevuto, tra cui il Prix Paul-Émile Borduas, l'Ordre de Montréal, l'Ordre national du Québec, the Order of Canada, a Governor General's Award, ecc. I suoi lavori sono stati presentati in mostre personali al Musée d'art contemporain de Montréal (1981-82; 2018-19), Musée national des beaux-arts du Québec (1993), il Montreal Museum of Fine Arts (2003) e la Galerie de l'UQAM (1998; 2018), nonché in numerose mostre collettive in Canada, Europa e Stati Uniti. Per trent'anni, a partire dal 1977, Sullivan ha insegnato arti visive alla Concordia University di Montréal. È nata e vive ancora a Montréal, dove è rappresentata dalla Galerie Simon Blais.

La curatrice

Louise Déry ha conseguito un dottorato di ricerca in storia dell'arte, è direttore della Galerie de l'UQAM (Università del Québec a Montréal) e professore associato presso il Dipartimento di Storia dell'Arte, UQAM. Precedentemente curatrice del Musée national des beaux-arts du Québec, del Québec City e del Montreal Museum of Fine Arts, nonché direttrice del Musée régional de Rimouski, ha curato numerosi progetti con artisti come Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, Dominique Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Donatella Landi, Raphaëlle de Groot e Aude Moreau, tra gli altri. Curatrice di una trentina di mostre all'estero, tra cui una dozzina in Italia, dove ha collaborato con Sala Uno, La Nube di Oort e RAMradioartemobile, è stata curatrice del Padiglione del Canada alla Biennale di Venezia nel 2007, con una Mostra di David Altmejd. Alla Biennale di Venezia 2013 e 2015, ha curato performance di Raphaëlle de Groot e Jean-Pierre Aubé. Déry ha ricevuto il primo Hnatyshyn Foundation Award for Curatorial Excellence (2007) e il Governor General's Awards in Visual and Media Arts (2014). È anche membro della Royal Society of Canada e Chevalier dell'Ordre des Arts et des Lettres, Francia.

La Macina di San Cresci

La Macina di San Cresci, fondata nel 2001, è un’associazione culturale e residenza per artisti, dedicata alla creazione, presentazione e documentazione dell'arte contemporanea in tutte le sue forme. E’ Membro di Res Artis, la più grande rete esistente di programmi di residenza per artisti. La missione della Macina è di incoraggiare la mobilità degli artisti interessati ad esplorare le loro idee in uno studio ben arredato lontano da casa; sviluppare uno scambio culturale a livello locale, nazionale e internazionale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di istituzioni straniere, sia pubbliche che private; agire come un laboratorio sperimentale in cui artisti-insegnanti e giovani artisti possono lavorare insieme. La Macina di San Cresci collabora attivamente con Università di Firenze, Regione Toscana, Comune di Greve in Chianti e Tuscany Film Commission alla realizzazione di progetti artistici e culturali.

Mostra Françoise Sullivan. Opere dall'Italia

Date: 22-30 settembre 2019 (per prenotare le visite si consiglia di contattare La Macina di San Cresci)

Inaugurazione: domenica 22 settembre, ore 18

Luogo: La Macina di San Cresci, Greve in Chianti, Italia tel. 055 8544793

Prodotto da Galerie de l'UQAM in collaborazione con La Macina di San Cresci

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

