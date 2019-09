Cadavere ritrovato in Francia: escluso delitto di camorra

Il legale di Baruffo, che già anni fa difese l'uomo ritrovato morto in Francia, esclude che possa trattarsi di un delitto di camorra. Infatti secondo l'avvocato Prisco, oltre a non esserci il nome dell'ex viareggino nell'elenco dell'antimafia, "la camorra quando uccide qualcuno vuole che si veda e che si sappia. Invece Baruffo era stato buttato in un fosso e mutilato agli altri. Se non lo avesse scoperto un cacciatore, chissà quando tempo sarebbe rimasto lì".

Sempre secondo Prisco, "il delitto potrebbe essere avvenuto per altri motivi, anche a scopo passionale" e aggiunge che saranno gli ultimi contatti telefonici che potranno aiutare gli inquirenti francesi.

