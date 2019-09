Contributi per servizi educativi, da Fucecchio ok al progetto sulla prima infanzia

Promuovere e sostenere nel territorio regionale l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (bambini di 3-36 mesi di età) anche per l'anno educativo 2019-2020 (settembre 2019-agosto 2020). E' l'obiettivo che si prefigge la Regione Toscana con l'avviso pubblico per il sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi di età) per l'anno educativo 2019-2020, nell'ambito del Por Fse 2014-2020 "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Un progetto su cui sono state investite risorse pubbliche per oltre 13 milioni di euro, destinate ai servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità e di tipo universalistico, in favore dei nuclei familiari con minori, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il sostegno all'offerta dei servizi per l'infanzia avviene attraverso l'assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali della Toscana che li utilizzeranno per la gestione diretta ed indiretta mediante appalto o concessione dei servizi, proponendosi come obiettivo il consolidamento e l'ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi stessi.

Il progetto è finanziato utilizzando risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea.

Il Comune di Fucecchio ha aderito a tale progetto utilizzando le risorse assegnate con il Decreto della Regione Toscana del 4 settembre scorso per la gestione del nido Comunale “La Gabbianella”.

“I servizi di prima infanzia - spiega Emma Donnini, vicesindaco e assessore all’istruzione - sono la risposta più efficace per i bisogni delle famiglie e per la crescita dei bambini perché quelli che offriamo sono luoghi pensati espressamente per loro, con personale qualificato. Il Comune di Fucecchio investe circa 600 mila euro offrendo posti pubblici per un numero che corrisponde al 50% dei nati superando di gran lunga l’obiettivo del 33% di ricettività stabilito dal trattato di Lisbona”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

