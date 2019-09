Controllo con etilometro in centro a Livorno: ritirate quattro patenti

Anche nella sera di venerdì 20 settembre la Polizia Mucicipale ha svolto un controllo mirato per contrastare la guida in stato di ebbrezza nelle zone considerate più a rischio della città.

Questa volta la pattuglia - organizzata in posto fisso, in alta visibilità e dotata di etilometro e pre-test - si è posizionata, dalle 22 alle tre di notte, in Piazza del Municipio così da essere in stretta prossimità con il quartiere Venezia.

Sono stati controllati 26 veicoli : dei 26 conducenti ben quattro sono risultati alla guida in stato di ebbrezza.

In tutti i casi è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

