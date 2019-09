Disperso uomo malato di Alzheimer: ricerche a buon fine dopo tre ore

I vigili del fuoco del Comando di Lucca e del distaccamento di Pescia (Pistoia), sono stati impegnati dal primo pomeriggio di oggi per la ricerca di una persona dispersa in località San Salvatore nel Comune di Montecarlo.

Il soggetto, malato di Alzheimer si era allontanato dalla propria abitazione in mattinata senza far ritorno.

Come di consueto all'ora di pranzo, la moglie preoccupata per il ritardo denunciava ai Carabinieri la scomparsa e da li iniziava a mettersi in moto la macchina delle ricerche che vedeva impegnati oltre alle squadre generiche dei vigili del fuoco, anche due unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), due unità cinofile e l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha sorvolato la zona dove si presumeva si trovasse il disperso.

L'uomo è stato ritrovato, dopo circa tre ore in buone condizioni di salute, ma in evidente stato confusionale e per questo motivo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto presso l'ospedale San Luca.

