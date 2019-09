Duomo di Prato, Comitato Provinciale: "Persa l'occasione di illuminare il campanile"

Perché non illuminare il campanile della cattedrale di Santo Stefano in modo permanente? A lanciare l’idea, dopo la notizia dell’apertura al pubblico del monumento, fu il Comitato provinciale area pratese. «Approfittiamo dell’ottima idea aprire al pubblico il campanile del nostro Duomo per riproporre una nostra idea: Illuminare il nostro campanile – scriveva Roberto Risaliti – che continua: durante il corteggio storico il campanile era illuminato solo sui lati ovest e sud mentre era al buio nei lati nord ed est».