Ex Cinema Excelsior, Forza Italia Fucecchio: "Necessaria una transennatura idonea"

Nei giorni scorsi presso l'ex cinema Excelsior sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza delle pesanti vetrate pericolanti che rischiavano di cadere su via Battisti, rimasta chiusa per alcune decine di minuti, per le opreazioni creando disagi alla cittadinanza. I vigili del fuoco, muniti di cestello, hanno abbattuto le vetrate pericolanti, dopo che i vigili urbani avevano transennato l'area per evitare danni ai passanti. L'enorme complesso versa ormai da anni in completo stato di abbandono e degrado, tant'è che più volte i vandali si sono introdotti all'interno per fare danni.

I vigili del fuoco, oltre all'intervento dei giorni scorsi ed a domare l'incendio del palco di questo gennaio; negli anni sono dovuti intervenire nel complesso, anche altre volte, per mettere in sicurezza parti cadute, pericolanti o a rischio caduta. La situazione attuale, fotografa infatti tale edificio come un pericolo costante ed una potenziale BOMBA ecologica per la cittadinanza fucecchiese. Lo stato di degrado che mina la sicurezza dei passanti su via Battisti e sui lati circostanti attestanti sui giardini “Bombicci”; il contenuto dell'immobile che per epoca costruttiva può avere parti in amianto che visto il degrado possono essere disperse nell'ambiente, lo scorribandare di vandali e disagiati che si introducono in modo illecito nel complesso, ci ha portato a formulare una interpellanza nei confronti del Sindaco quale ufficiale di governo e autorità locale di pubblica sicurezza; per indagare sull'operato dell'amministrazione e conoscere se e quali sono stati gli interventi che ha adottato negli anni ed in particolare in occasione degli ultimi due episodi, nei confronti della proprietà affinchè garantisse la sicurezza dell'immobile, qualora non ne avesse adottati se intende farlo, ed a chi saranno imputati i costi per gli interventi di messa in sicurezza che fin'ora si presume ricadano sulla collettivita.

Riteniamo che debba essere la realizzata in modo imminente una transennatura idonea, l'attuale fatta dell'amministrazione, infatti non garantisce l'inaccessibilità, e non prevede nemmeno un passaggio in sicurezza per i pedoni; oltre ad azioni di ampie vedute incentivanti la riqualificazione dell'immobile; che purtroppo sembra non interessare all'amministrazione che con le scelte urbanistico amministrative fin'ora fatte ha dimostrato di non avere a cuore questa importante zona del centro urbano.

Fonte: Forza Italia Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio