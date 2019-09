Follow Your Pet 2019: tra gli ospiti Viola, una border collie del Nucleo 'Antiveleno'

Tra gli ospiti speciali presenti oggi a Follow Your Pet 2019 c’è anche Viola, border collie di un anno e mezzo, uno dei cani in fase di addestramento inseriti nel progetto del Nucleo Investigativo Antiveleno delle Guardie Zoofile dell’ENPA di Firenze, che stanno intraprendendo un impegnativo percorso per imparare a riconoscere esche e bocconi avvelenati. Alla corretta informazione alla popolazione rispetto a questo problema è stato dedicato l’incontro “Cane antiveleno: eroi a 4 zampe” che si è svolto oggi pomeriggio. Come comportarsi se si suppone di aver trovato un’esca avvelenata? E cosa fare se si sospetta che il proprio cane abbia mangiato un “boccone killer”? Ci si può rivolgere al Nucleo Investigativo Antiveleno delle Guardie Zoofile dell’ENPA di Firenze, attivo nelle aree cittadine delle province di Firenze e Prato, che da anni porta avanti un importante progetto per contrastare il fenomeno dello spargimento di esche e bocconi avvelenati, non solo grazie al personale altamente specializzato, ma anche con l’ausilio di cani adeguatamente addestrati. Una sede è presente anche a Campi Bisenzio, presso la sede del Comune (le altre sono a Carmignano e Firenze). Nell’80 per cento dei casi – è stato spiegato durante il momento informativo – in ambiente cittadino a fare un brutto incontro con un boccone killer è un cane (nel restante 20 per cento dei casi si tratta spesso di piccioni, raramente di gatti). Per i cani, in 2 casi su 10 l’ingerimento dell’esca avvelenata si rivela purtroppo mortale.

Follow Your Pet 2019 ha preso il via stamattina nel Parco di Villa Montalvo e prosegue alle 20 nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, e proseguirà per tutta la giornata di domani (ingresso gratuito, orario 10-20, programma completo su www.fypfirenze.it).

