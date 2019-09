Giornata della Protezione Civile a Pisa, Sindaco Conti: "Premio all'impegno di oltre 40 enti che rispondono alle emergenze del territorio"

In piazza Vittorio Emanuele sabato 21 settembre si è tenuta la XV edizione della giornata della Protezione Civile, un'occasione per vedere i mezzi, gli uomini, professionisti e volontari, che entrano all'opera nei casi di emergenza e per presentare alla città il bilancio annuale delle attività, ricordando gli uomini, le associazioni e le istituzioni che si impegnano ogni anno per la sicurezza della propria comunità.

Dopo i saluti delle autorità, tra cui l’Assessore con delega alla Protezione Civile Raffaele Latrofa, il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, il Dirigente Protezione Civile Regionale Bernardo Mazzanti, il Funzionario del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Lorenzo Alessandrini e il Sindaco di Pisa Michele Conti, che ha letto la Relazione annuale sull’attività svolta dalla Protezione Civile di Pisa. “La giornata della Protezione civile, giunta alla XV edizione – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti - è l’occasione per poter vedere la rappresentazione plastica del lavoro di sinergia, collaborazione, coordinamento di una rete fatta di competenze, impegno e grande professionalità composta da oltre 40 enti, associazioni e numerosi volontari che in caso di emergenza organizzano le varie risposte sul territorio, nel resto del tempo lavorano sulla prevenzione dei pericoli. Un territorio come quello pisano che ha caratteristiche e conformità tali da richiedere un impegno quotidiano e di prospettiva, organizzato tramite un Piano di Protezione Civile: la presenza dell’Arno, ad esempio, pone il rischio degli allagamenti, l’estesa superficie boschiva del Parco di San Rossore quello degli incendi, la presenza aeroporto quella dell’incidente aereo, oltre al rischio neve e al rischio sismico”.

“Il compito del Comune di Pisa e l’impegno che assumo per la nuova amministrazione – prosegue il Sindaco - è quello di consolidare, supportare, e valorizzare quello che è già un sistema efficiente e capace di operare in emergenza con tempi certi ed adeguata preparazione, affiancandolo a una sensibilità sull’argomento che guiderà la nostra azione amministrativa anche quando si tratterà di investire risorse o dare indirizzi di pianificazione territoriale. Si può fare prevenzione solo se non si parla soltanto agli addetti ai lavori: giornate come queste sono importanti per coinvolgere la città, perché il nostro Sistema di Protezione Civile non può fare a meno del contributo di ogni singolo cittadino. Sono convinto che tutti insieme ci potremo porre degli obiettivi ambiziosi per rendere sempre più sicura la nostra comunità”.

La Giornata della Protezione Civile si chiude ogni anno con la cerimonia di consegna dei Premi. I Premi Annuali della Protezione Civile sono nati con lo scopo di promuovere, sviluppare e coltivare la crescita dell’impegno nell’ambito della Protezione Civile. I Premi vengono attribuiti a due persone, una individuata tra gli addetti ai lavori (Premio Semeraro, intitolato dal 2009 in ricordo del Generale della Guardia di Finanza Paolo Semeraro) e l’altra tra i cittadini (Premio Verdigi) che, per l’impegno sociale o la solidarietà nel loro agire, hanno ben rappresentato i valori propri della Protezione Civile. Un terzo premio, di livello internazionale, viene attribuito ogni anno ad una personalità che si è distinta per capacità organizzative, competenza, preparazione, intuizione o capacità di intervento ed è intitolato a Kinzica de’ Sismondi, giovane nobile pisana che secondo la leggenda salvò la città dall’invasione dei saraceni, mettendo in allarme l’intera città.

Il premio Paolo Semeraro per gli addetti ai lavori, quest’anno è stato assegnato alla Squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pisa per l'elevato senso del dovere che l'ha spinta a fronteggiare le fiamme sul Monte Serra riuscendo, con grande professionalità, a mettere in salvo le strutture minacciate dall'incendio del 24 settembre 2018.

Il premio Marco Verdigi per i non addetti ai lavori, è stato assegnato a Benedetta Bianchi, per la prontezza e la grande lucidità mostrate nel trarre in salvo una coetanea nelle acque di Tirrenia il 27 giugno 2019.

Il premio internazionale “Kinzica” è stato assegnato al Dott. Emanuele Crestini, per lo straordinario senso civico e lo spirito di sacrificio, altruismo e generosità mostrati in occasione dell’incendio che il 10 giugno 2019 ha colpito la Sede Comunale di Rocca di Papa.

Infine la Protezione Civile di Pisa anche quest’anno ha voluto inoltre consegnare un riconoscimento al Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carducci di Volterra, per la grande creatività a professionalità con cui da oltre 10 anni sono realizzate opere artistiche di eccellenza e massima espressione dei valori della protezione civile.

Ad assegnare i Premi e coordinare la cerimonia l’assessore Raffaele Latrofa: «La giornata della Protezione Civile costituisce un appuntamento importante con la città, un’occasione per fare un bilancio delle attività del Sistema di Protezione Civile a Pisa e per renderne partecipe la popolazione. Nello spirito di collaborazione che caratterizza la Protezione Civile, ogni anno riuniamo le Forze dell’Ordine, il Corpo dei Vigili del Fuoco, gli Enti e le Associazioni di volontariato, per fare il punto sulla gestione delle emergenze e sul lavoro di prevenzione dei pericoli, condividendo con la cittadinanza i risultati raggiunti e le informazioni in merito alle campagne di sensibilizzazione portata avanti e ai servizi predisposti sul territorio durante l’anno. Il coinvolgimento della cittadinanza nelle esercitazioni, la dotazione di strumentazioni sempre più sofisticate, la diffusione sempre maggiore dei nostri strumenti di comunicazione delle allerte e delle emergenze, nonché la divulgazione dati da un’unica fonte di avvertimento, messi in atto dal nostro sistema di Protezione Civile, ci stanno consentendo sempre più di migliorare la tempistica d’intervento, diffondendo alla cittadinanza informazioni sempre più puntuali e capillari”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

