Inaugurato il Ponte del Manetti a Poggio a Caiano

E’ stato inaugurato questa mattina (sabato 21 settembre) con una cerimonia ufficiale il ponte Leopoldo II, detto Ponte del Manetti. A tagliare il nastro il presidente della Provincia e Sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e i consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti. Presenti alla cerimonia molte autorità, cittadini e il Comitato Ponte Manetti che ha organizzato da mercoledì scorso e fino a domani, tutta una serie di iniziative ed eventi collaterali all’inaugurazione.

Il ponte ciclopedonale è stato realizzato grazie a un co-finanziamento da 1 milione e duecentomila euro complessivi tra Regione Toscana (720mila euro), Provincia di Prato (270mila), Comune di Prato (150mila) e Comune di Poggio a Caiano (60mila). L'idea di ristrutturare l'ex ponte Manetti nacque nel 2008 con un Protocollo d’Intesa tra la Provincia e i due Comuni. Il Concorso di Progettazione fu bandito dalla Provincia di Prato nel 2010.

La ricostruzione del ponte ha una triplice valenza:

-Storico-culturale in quanto esempio dell’ingegneria italiana dei primi decenni dell’800,

-Strategica perché collegando i territori dei Comuni di Poggio a Caiano e Prato apre allo sviluppo di un’area ampia e significativa,

-Ambientale per la presenza di piste ciclabili e pedonali che uniscono le Cascine di Tavola e la villa medicea di Poggio a Caiano.

“Un percorso iniziato dieci anni fa – ha commentato il presidente della Provincia e Sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli – un sogno che finalmente giunge a coronamento e che ora ci proietta verso un altro sogno, quello di ripensare e rivalutare tutta quest’area di importanza strategica per il nostro territorio. Grazie alla collaborazione di tutti oggi inauguriamo questo ponte, ma inauguriamo anche il futuro, dobbiamo tutti insieme dare avvio a un percorso che ci porterà a vivere il Parco della Piana, un’area verde protetta, a pochi metri dal patrimonio Unesco della Villa Medicea di Poggio a Caiano, un tesoro che abbiamo il dovere di conservare e riqualificare, per tutta la comunità, i cittadini e per l’indubbio potenziale turistico che rappresenta”.

"Un intervento molto atteso - ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni - , che siamo riusciti a realizzare anche grazie alla Provincia di Prato, il Comune di Poggio a Caiano e la Regione Toscana. Abbiamo fatto un lungo lavoro ma ora il ponte è pronto e molto bello, con un'illuminazione suggestiva. Una connesione importante che ci permette di collegare le Cascine di Tavola con la Villa Medicea di Poggio a Caiano e il Parco del Bargo. Inoltre amplia un tipo di offerta turistica che vogliamo implementare, in attesa della realizzazione della pista ciclabile tra Prato e Firenze. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio, abbiamo costruito una serie di eventi che mette insieme tante realtà. Inoltre siamo molto contenti che un luogo di straordinaria importanza, come le Cascine di Tavola, ritrovi una centralità nella costruzione dei percorsi ciclopedonali e storici nella piana pratese e fiorentina".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggio a Caiano