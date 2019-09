Lavori a Firenze, ecco tutti i prossimi cantieri

Nuovo asfalto sul piazzale Campioni del ’56 e in viale Paoli e in alcune strade del Quartiere 4. Ma anche la riqualificazione di via Palazzuolo e lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Ripoli e alla fognatura in via Bandinelli. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti stradali, lunedì 23 settembre inizieranno le asfaltatura a tratti a seguito di interventi sui sottoservizi (fibra ottica) in alcune strade del Quartiere 4. Fino al 27 settembre saranno in vigore divieti di transito e sosta in via dei Sabatelli (da via dell’Altamura a via Pio Fedi), via Passaglia (da via Giovanni Segantini a via dei Sabatelli), via Modigliani (carreggiata a numerazione interna tra via Torcicoda e via Modigliani altezza numero civico 186/1). Sempre da lunedì sono in programma i lavori di asfaltatura in via Pistoiese nel tratto senza sfondo (accessibile dalla viabilità principale all’altezza del numero civico 433 parallela alla rotatoria). Fino al 25 settembre il tratto senza sfondo sarà chiuso in corrispondenza dei numeri civici 433-433/l.

Intanto proseguono gli interventi di riqualificazione in via Palazzuolo. Adesso si sposta nell’area dell’intersezione con via Maso Finiguerra e via dell’Albero. Previsti restringimenti di carreggiata nelle strade interessate e la chiusura di via dell’Albero (mercoledì 25 e giovedì 26 settembre). Termine previsto 29 settembre. In corso anche le asfaltature in piazzale Campioni del ’56 - Primo scudetto della Fiorentina e viale Paoli: da mercoledì 25 settembre al 1° ottobre previsti divieti di transito nel piazzale e nel viale (esclusa viabilità principale da viale Nervi in direzione di viale Cialdini).

Ecco gli altri lavori.

Via Bandinelli: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete fognaria all’altezza del numero civico 113 da lunedì 23 settembre la strada sarà chiusa da via Bertoldo di Giovanni e via Mortuli. Termine previsto 4 ottobre.

Via Guardavia: per un intervento con scala aerea da lunedì 23 settembre la strada sarà chiusa da via di Soffiano a via di Scandicci. Previsti anche divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 4 ottobre.

Borgo La Noce: per lavori edili da lunedì 23 settembre all’altezza del numero civico 6 scatterà un divieto di transito (da piazza San Lorenzo a piazza del Mercato Centrale). Il provvedimento sarà in vigore fino al 21 dicembre.

Sdrucciolo dei Pitti: inizieranno lunedì 23 settembre alcuni lavori edili che prevedono l’istituzione di alcuni provvedimenti. Il dettaglio divieti di transito e sosta nel tratto via Maggio-via Toscanella mentre nel tratto via Toscanella-piazza Pitti scatterà un vigore un senso unico verso piazza Pitti. Il provvedimenti saranno in vigore nei giorni di lunedì e giovedì in orario 12-14.

Via di Santo Spirito: per un trasloco martedì 24 settembre, dalle 5 alle 10, prevista la chiusura del tratto da via dei Geppi a via dei Coverelli.

Via di Ripoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica fronte numero civico 248 da mercoledì 25 settembre sarà chiuso il tratto piazza Badia di Ripoli-via Spagna. Prevista anche l’istituzione del senso unico in via Spagna nel tratto dal numero civico 7 a via di Ripoli verso via di Ripoli. L’intervento si concluderà il 2 ottobre.

Piazza del Mercato Nuovo: per alcuni interventi di manutenzione di una gronda da mercoledì 25 a giovedì 27 settembre in orario 1-7 scatterà la chiusura del tratto via di Lamona e via Por Santa Maria.

Via dell’Ortone-Borgo La Croce: mercoledì 25 settembre è in programma la sistemazione di un canale di gronda. Dalle 9 alle 19 Borgo La Croce sarà chiuso da via dei Macci a via della Mattonaia e via dell’Ortone nel tratto piazza Ghiberti-Borgo la Croce.

Borgo Tegolaio: venerdì 27 settembre sarà effettuato un trasloco. Dalle 7 alle 12 sarà in vigore un divieto di transito da via Michelozzi e via Mazzetta mentre via Michelozzi diventerà a senso unico verso via Maggio.

