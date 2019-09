Lavori in piazza della Vittoria, come cambia la viabilità a Empoli

Per permettere i lavori che si svolgeranno dalle 18.30 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24 settembre, per i quali è necessario l'utilizzo di una piattaforma aerea e che sono legati a un intervento sull'edificio dove opera la banca Monte dei Paschi di Siena, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni ha predisposto un'ordinanza (la n. 1056 del 2019) in cui si prevede il divieto di transito (sia veicolare che pedonale) e sosta sul tratto di Piazza della Vittoria fra Via T. da Battifolle e Via del Giglio, nonché la svolta obbligatoria a sinistra per i veicoli che provengono da Via T. da Battifolle.

Come detto le operazioni inizieranno dalle 18.30 di lunedì 23 settembre e non permetteranno il transito veicolare su piazza della Vittoria direzione primo tratto di via Roma e secondo la ditta che opererà si concluderanno nella notte.

Fonte: Comune di Empoli

