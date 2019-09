In manette per violenza e lesioni a pubblico ufficiale: viaggiava in compagnia di due donne identificate responsabili di un furto

Un uomo di 31 anni, residente nella provincia di Roma e pregiudicato, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I carabinieri della stazione di Greve in Chianti hanno raggiunto e bloccato, in seguito a una segnalazione di auto sospetta, il 31enne sulla s.p 16 in direzione Greve in Chianti.

L’uomo, a bordo di un A3 nera, era in compagnia di 2 donne, rispettivamente di 20 e 37 anni, di origini croate residenti nel romano.

La ventenne era alla guida dell’auto, sprovvista di assicurazione e senza patente.

Il 31enne avrebbe quindi tentato la fuga nei boschi intorno alla strada ma, raggiunto da un agente, dopo una breve colluttazione è stato definitivamente preso e arrestato. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli: il 31enne, giudicato guaribile in 21 giorni, avrebbe riportato un lussazione alla spalla destra e dei graffi al volto, mentre il carabiniere avrebbe subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro, polso e gomito destro, guaribile in cinque giorni.

Intanto, a seguito un controllo nell’auto, sono stati rinvenuti 2 cacciaviti, una mannaia da spacco, un palanchino, un paio di guanti e un coltello con lama da 11 cm a serramanico con apertura a scatto.

L’uomo è adesso in attesa del processo per direttissima mentre le due donne sono state identificate come le responsabili di un furto in abitazione avvenuto domenica mattina a Reggello.

