Modifiche viabilità a Castelfiorentino: senso unico alternato e chiusura per gara ciclistica a Dogana

Per potere effettuare lavori per il completamento del quinto lotto della Variante alla Sr 429 “Di Val d'Elsa” l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 108 “Granaiolo-Castelnuovo-Orlo” dal km 0+000 al km 0+300 circa e sulla Sr 429 “Di Val d'Elsa” dal km 66+500 al km 66+700 circa, nel comune di Castelfiorentino, da lunedì 23 settembre al 14 ottobre 2019 con orario 00.00/24.00.

Per consentire lo svolgimento di una gara ciclistica a Dogana, su richiesta della Società Ciclistica Castelfiorentino la Metrocittà ha deciso anche anche la chiusura al transito veicolare della Srt 429 dal km 24+580 (rotatoria Dogana) al km 27+000 (rotatoria Castelnuovo) per il giorno 28 settembre 2019 dalle ore 14 alle ore 18.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

