Montemurlo arte, lavoro e sport: annullata la manifestazione causa allerta meteo

Il Comune di Montemurlo e la Pro-loco hanno deciso di annullare la manifestazione "Montemurlo arte, lavoro e sport", in programma per domani, domenica 22 settembre dalle ore 9-20 in piazza Don Milani, via Deledda, via Montalese a causa delle avverse previsioni metereologiche previste per tutta la giornata con temporali forti e un'allerta su tutta la regione di colore arancione.

La manifestazione è stata rimandata a data da destinarsi