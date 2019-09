Nuova piazza di San Polo in Chianti, Sindaco Sottani: "Punto di riferimento per la comunità"

San Polo in Chianti ha la sua bella piazza nel cuore sociale e formativo del paese e ad accoglierla questo pomeriggio è stata una festa di comunità partecipata da numerose famiglie. Durante il taglio del nastro il sindaco Paolo Sottani, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Stefano Romiti e dall’ex assessore Gionni Pruneti, ha presentato il completamento dell’arredo urbano della piazza della frazione. Un investimento che ha richiesto una spesa complessiva pari a 120mila euro.

“Come per le opere di riqualificazione della scuola media Giovanni da Verrazzano e piazza Landi a Strada in Chianti – ha commentato il primo cittadino – anche per la nuova piazza di San Polo abbiamo scommesso sulla qualità e sul calore del cotto, utilizzando questo materiale così durevole, resistente ed evocativo delle nostre tradizioni per realizzare il rivestimento”. L’opera pubblica ha convertito di fatto un’area senza una specifica finalità, lungo la Strada Provinciale da Brollo a Poggio alla Croce, in una vera e propria piazza, intesa come spazio aperto alla comunità dove sarà possibile realizzare iniziative ed eventi culturali, ricreativi e sportivi di interesse collettivo.

I festeggiamenti proseguono domani, domenica 22 settembre, con i giochi e le attività ludiche per i più piccoli. “Pazza piazza” invita tutti a partecipare alle ore 15.30. Le iscrizioni partiranno sul posto alle ore 14.30. Il supertombolone, previsto alle ore 17.30, è l’evento che chiude in bellezza la due giorni di festa aperta alla comunità. Lo street food sarà in funzione dalle ore 15 alle ore 21.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di Greve in Chianti