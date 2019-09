Nuove idee di ricerca nel mobile, bando a Casciana Terme Lari

Il Comune di Casciana Terme Lari ha pubblicato l’avviso per la ricerca di soggetti interessati a prendere parte al gruppo di lavoro per progettare attività di ricerca, innovazione, formazione professionale e sperimentazione di nuove forme di produzione nel comparto del mobile di Perignano. La manifestazione d’interesse si inserisce nell’ambito del progetto Idee in verticale - Ripensiamo insieme il “Grattacielo” di Perignano, cofinanziato dall’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana, con l’obiettivo di individuare la destinazione funzionale per il recupero e il riuso di un immobile, conosciuto come Il Grattacielo, che sorge a Perignano in via Livornese Est (http://open.toscana.it/web/idee-in-verticale ).

A seguito di un percorso di ascolto, realizzato tramite interviste e focus group con portatori di interesse locali, ricerca, innovazione, formazione professionale e nuove modalità di produzione sono state identificate come dimensioni chiave su cui progettare il recupero dell’immobile affinché possa rappresentare un’opportunità concreta anche per la riqualificazione dell’intera area. I portatori d’interesse hanno, infatti, manifestato un vivo bisogno di riqualificazione del tessuto produttivo, a beneficio sia delle imprese presenti - il cui numero si è notevolmente ridotto negli ultimi anni - sia della comunità locale, che lamenta un inesorabile impoverimento della tradizione produttiva e delle professionalità che un tempo caratterizzavano il territorio.

Una chiamata per start up innovative, imprese tecnologiche, laboratori e spin off universitari, gruppi di creativi, makers e singoli cittadini che dispongono di professionalità, competenze e idee da mettere a disposizione di un territorio che ha necessità di ripensare la propria economia e il proprio modo di produrre.

“Il percorso rappresenta un’occasione importante per rispondere in modo partecipato alle difficoltà socio economiche dell’area e per trovare idee non convenzionali che possano fare da traino per l’intero comparto del mobile - commenta il Sindaco Mirko Terreni - Il progetto infatti si inserisce nel più ampio obiettivo di riqualificazione del settore e crediamo che coinvolgere università, laboratori, imprese tecnologiche e creativi rappresenti il canale giusto per portare rinnovamento a tutto il distretto. La nostra aspettativa è quindi che possa uscire un’idea di rifunzionalizzazione dell’immobile innovativa e che sia in grado comunque di tenere conto e valorizzare anche la relazione diretta con la comunità, attraverso iniziative ed esperienze che coinvolgano soggetti e realtà locali per attivarne risorse e competenze”.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari

