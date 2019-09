Nuovi spogliatoi alla Palagina a Pieve a Nievole, investimento da 245mila euro

Cresce e migliora l’impianto sportivo della Palagina, nella zona di Via Nova a Pieve a Nievole. L’ultimo intervento, in corso in questi giorni, è la realizzazione dell’ampliamento degli spogliatoi che permetterà alla struttura di ospitare in modo più accogliente i ragazzi e anche gli ospiti che partecipano ai vari tornei di calcio che vi sono organizzati e agli allenamenti di rifinitura che hanno in questi anni coinvolto anche formazioni di serie A e B di calcio.

Ulteriore buona notizia per i cittadini il fatto che, grazie alla progettualità d’avanguardia che ha accompagnato la presentazione della richiesta di finanziamento da parte del comune di Pieve a Nievole, il costo dell’opera è stato interamente coperto da un contributo statale, erogato dal Cipe a fondo perduto, pari a 245mila euro.

Il nuovo blocco di spogliatoi è stato collocato parallelamente all’edificio esistente, cui si collega con una copertura leggera in acciaio, per un totale di circa 150 metri quadri, ad un unico piano, alto circa 4metri, con un collegamento di sicurezza con il terreno di gioco sul quale si proietta la struttura. Gli spogliatoi sono dotati di tutti i servizi necessari, compresa una adeguata disposizione dei locali per gli arbitri di sesso femminile, che sono sempre più presenti sui campi di gioco.

“Abbiamo seguito con attenzione, con il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Salvatore Parrillo, la realizzazione di questi nuovi spogliatoi alla Palagina- dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti-, perché si tratta di un’opera importante, necessaria per assecondare la crescita della pratica sportiva nella struttura, quindi con forti ricadute sociali e molto attesa da tempo. Oltre al notevole beneficio che porterà all’utilizzo del terreno di gioco da parte degli oltre 300 ragazzi che abitualmente si allenano e giocano lì, dimostra ancora una volta la capacità progettuale e operativa dei nostri uffici. Con questi nuovi spogliatoi confermiamo e miglioriamo la già riconosciuta qualità di questo impianto, che spesso è stato utilizzato da formazioni professionistiche importanti per allenamenti a ridosso di appuntamenti vicini a noi. Avere ottenuto questo contributo a fondo perduto e poter sviluppare lo sport a Pieve a Nievole sono certamente due motivi che ci fanno essere orgogliosi di questa opera”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole

