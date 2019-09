Centisti sotto la Rocca, in Comune per la premiazione

Ricevuti in Comune i 23 studenti che si sono diplomati con 100 negli istituti superiori della Città della Rocca. Ad accogliere questa mattina in Sala del consiglio queste menti eccellenti provenienti dall’IT Cattaneo di San Miniato e dal Liceo Marconi di La Scala, sono stati il sindaco Simone Giglioli insieme all'assessore alla scuola Giulia Profeti, ai due presidi Gennaro Della Marca e Alessandro Frosini, e ai sindaci dei Comuni di residenza dei ragazzi: Gabriele Toti per Castelfranco, Giulia Deidda per Santa Croce, Giovanni Capecchi per Montopoli, Ilaria Parrella per Santa Maria a Monte e Alessio Spinelli per Fucecchio.

Undici i centisti del Liceo Marconi: Jacopo Donati (Santa Croce sull'Arno), Benedetta Fantoni (San Miniato), Caterina Del Bene (Montopoli in Val d'Arno), Adele Lotti (San Miniato) 100 con lode, Valentina Vitali (San Miniato), Modou Syll (Castelfranco di Sotto), Marco Nuti (San Miniato), Valentina Capecchi (Santa Croce sull'Arno), Gabriele Frassi (Fucecchio), Klara Mali (Santa Croce sull'Arno) e Federico Rossi (Castelfranco di Sotto). Dodici quelli dell'IT Cattaneo, sei dei quali con lode: Barbara Bottoni (Santa Maria a Monte), Giulia Santini (San Miniato), Matteo Tognetti (San Miniato) 100 con lode, Isabella Micheletti (San Miniato), Guido Pepi (San Miniato) 100 con lode, Martina Senesi (San Miniato), Lorenzo Tempestini (San Miniato) 100 con lode, Mirko Genua (Castelfranco di Sotto), Dario Amatucci (San Miniato) 100 con lode, Sarah Luperini (Santa Maria a Monte), Tommaso Giorgi (San Miniato) 100 con lode e Greta Nelli (Fucecchio) 100 con lode. Ad ognuno è stato consegnato un attestato e un omaggio dell'amministrazione comunale.

“Questi ragazzi sono una concreta speranza per il nostro futuro – spiega il sindaco Giglioli -. Adesso le loro strade iniziano a delinearsi, i progetti a prendere forma e diventare realtà. L’amministrazione ha voluto premiarli perché traguardi simili sono una grande soddisfazione per l’intera comunità di San Miniato e per il nostro settore scolastico che, una volta di più, dimostra di avere un’istruzione superiore all’altezza degli istituti più rinomati del Paese – e conclude -. Mi congratulo con queste giovani menti e gli auguro che un futuro radioso e pieno di soddisfazioni; ringrazio inoltre gli insegnanti delle nostre scuole per la dedizione e l’impegno maturato in questi anni spendendosi per far crescere il bene più prezioso di cui disponiamo: le giovani generazioni".

Gabriele Frassi Giulia Santini Greta Nelli Guido Pepi Isabella Micheletti Jacopo Donati Klara Mali Lorenzo Tempestini Marco Nuti Martina Senesi Matteo Tognetti Mirko Genua Modou Syll Sarah Luperini Tommaso Giorgi Valentina Capecchi Valentina Vitali Adele Lotti Barbara Bottoni Benedetta Fantoni Caterina Del Bene Dario Amatucci Federico Rossi

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato