Prevenzione abusi sui minori: Arcidiocesi di Firenze partecipa alla seconda conferenza europea

Dopo aver organizzato la prima Conferenza Europea a Firenze (aprile 2017) sulla “Formazione del clero e prevenzione degli abusi sui minori” tre rappresentanti dell'Arcidiocesi sono impegnati a Zagabria nella Seconda Conferenza Europea sul tema: “Formazione e prevenzione – il potere come servizio” (19-21 settembre 2019) organizzata dalla Conferenza episcopale croata, nella sede dell’Università Cattolica Croata. Si tratta di don Gianni Cioli, referente del Servizio diocesano di tutela dei minori e adulti vulnerabili della diocesi di Firenze, del prof. Stefano Lassi, psichiatra e psicoterapeuta, membro dell’equipe del Servizio diocesano di tutela dei minori e adulti, e don Leonardo De Angelis. Il Servizio è stato prontamente istituito nella diocesi di Firenze dopo le "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili" (24 giugno 2019) emanate dalla Cei. Alla Conferenza di Zagabria partecipano oltre 200 iscritti provenienti da tutta Europa: rettori di seminario, teologi, formatori, vescovi, direttori spirituali, psicologi e psichiatri che lavorano nei seminari e nell’ambito della prevenzione degli abusi. Del comitato scientifico organizzativo della Conferenza fa parte il prof. Hans Zollner, SJ, Direttore dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, Preside del Centro per la Protezione dei Minori che ha coordinato recentemente l'incontro del Papa a febbraio sul tema degli abusi.

Al centro di questa Seconda Conferenza il tema dell'abuso di potere che si colloca all'origine della maggior parte degli abusi, ed è connesso all'abuso di coscienza e all'abuso sessuale come ha sottolineato più volte Papa Francesco anche nella sua Lettera al popolo di Dio (20 agosto 2019). "Sappiamo che all'origine della maggior parte degli abusi si colloca l'abuso di potere. Il potere è una realtà che può essere buona e utile al bene comune, se messa al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità - spiega il prof. Lassi. - Ma quando, come troppo spesso avviene, viene vissuto come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasforma in strumento di corruzione e morte. La consapevolezza del proprio ruolo educativo e di riferimento (aspetto in comune tra l'altro con le professioni di aiuto come il medico, lo psicologo, l'insegnante, etc) e i rischi che derivano inevitabilmente da una posizione di potere, di sbilanciamento nei confronti della persona che si affida o viene affidata, e che diventa di fatto vulnerabile, sarà uno dei temi approfonditi con particolare attenzione nel corso della conferenza".

Obiettivo della Conferenza di Zagabria, come quella di Firenze, stimolare la discussione in merito alle condizioni che promuovono la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nonché uno sviluppo armonioso e responsabile dei candidati alla vita religiosa. Per questo saranno posti al centro dell'attenzione la prevenzione e la formazione, dove è importante il coinvolgimento degli specialisti. Il prof. Lassi che è anche il coordinatore del Gruppo di Lavoro Regionale per la Formazione umana del Propedeutico e dei Seminari della Toscana spiega: "La Conferenza Episcopale Toscana ha istituito questo Gruppo con lo scopo di offrire alle singole diocesi un supporto formativo. Per le varie finalità dell’anno propedeutico: iniziare gli aspiranti seminaristi alla vita spirituale; operare una valutazione psicologica di base; iniziare alla vita comunitaria e alla maturazione umana; offrire ai responsabili diocesani elementi per un discernimento vocazionale. Per i seminari: laboratori relativi alla capacità di introspezione, gestione delle emozioni, uso dei social media, lavoro in gruppo e tutela dei minori. Il ruolo degli specialisti - sottolinea Lassi - è evidentemente quello di supportare l'azione dei formatori al fine di individuare eventuali aree psicologiche che potrebbero rendere più difficile lo svolgimento del ministero sacerdotale, quindi contribuire allo sviluppo di qualità umane che favoriscano un maggior equilibrio personale e relazionale".

Fonte: Arcidiocesi di Firenze

