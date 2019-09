Il palco come terapia, prove gratuite con i Teatri dell'Invasione di Stefano Silvestri

Chi può partecipare a un corso di teatro? “Si pensa che serva sfrontatezza, desiderio di protagonismo, talento. Ma non sono queste le motivazioni reali. Serve piuttosto la voglia di comunicare, di condividere un viaggio culturale, di trovare benessere altre persone spinte dallo stesso stimolo, senza aspettative, senza diffidenze, senza imbarazzo. Sei timido o non te la senti? È il modo giusto per stupirsi di se stessi”.

Sono questi secondo il regista, sceneggiatore e attore Stefano Silvestri i motivi per cui sempre più persone di tutte le età decidono di mettersi alla prova su un palcoscenico teatrale.

Nella scuola di recitazione da lui fondata e diretta “I Teatri dell’Invasione” si crea proprio una “cordata terapeutica”: non un corso comune, ma un gruppo di persone che, divertendosi, svolgono un programma intenso di approccio al personaggio, gestualità, consapevolezza del corpo, creatività, memoria, vocalità, lettura interpretativa, analisi del testo e molto di più.

Perché, come recita il motto de “I Teatri dell’Invasione”, “il divertimento è una cosa seria”.

L’anno accademico che sta per aprirsi nella sede Soci Unicoop Firenze Nord Ovest, prevede anche tre interessanti stage di approfondimento e molto pratici: studio del personaggio e tecnica vocale con Marco Natalucci; studio del personaggio e avviamento ai casting e provini con Monica Bauco; doppiaggio con Luca Marras.

Per chi vuole provare a mettersi in gioco su un palcoscenico, sono previste due lezioni aperte e gratuite con Stefano Silvestri: il 23 e il 30 settembre alle 20,30 nella sede Soci Unicoop Firenze Nord Ovest, via Vittorio Emanuele II a Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

