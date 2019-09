Referenti di Frazione, 'Uniti per Calci': "Servizio attivo per le segnalazioni dei cittadini"

“Lo avevamo promesso nel nostro programma elettorale e ora lo mettiamo in pratica” ci fanno sapere i consiglieri comunali della lista Uniti per Calci, che continuano: ”Ora a Calci ci sono ben 12 referenti di frazione, persone alle quali i cittadini possono segnalare eventuali criticità del territorio e fare proposte e richieste. Riteniamo indispensabile questo servizio, perché possiamo avere un riscontro reale e immediato delle istanze di chi vive in centro e nelle varie frazioni del Comune. Anche dai banchi dell'opposizione si possono realizzare ottime iniziative per tutti i cittadini"

La lista Uniti per Calci ha così attivato un indirizzo elettronico a cui scrivere (referentedifrazione.calci@gmail.com) e un numero di telefono a cui chiamare o a cui inviare messaggi di Whatsapp o SMS (3714686162). L’indirizzo elettronico e il numero di cellulare sono unici per tutta Calci, ma le segnalazioni ricevute verranno smistate e prese in carico dai referenti responsabili, che sono all’incirca due per ogni zona, compreso il centro.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calci