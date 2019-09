San Romano dedica una piazza a Gianmichele 'Ivano' Maffei

Sabato 28 settembre si svolgeranno a San Romano l'intitolazione della Piazza a Gianmichele 'Ivano' Maffei e a seguire la consegna del Premio Nazionale Fratres "Gianmichele Maffei Volontariato è Solidarietà" istituito dal Gruppo Fratres di San Romano nel 2008 (anno della scomparsa di Ivano) e divenuto poi Premio Nazionale. Maffei fu una figura importantissima dei Fratres sanromanesi, nonché uomo di cultura conosciuto al di fuori dei confini del paese. Di seguito il programma della giornata.

Ore 16,45 Ritrovo in San Romano (Pi) via Sandro Pertini nella piazza adibita a parcheggio posta nei pressi dell’Ufficio Postale. Esibizione degli Sbandieratori a cura della Pro-Loco di Montopoli in Val d’Arno

Ore 17,00 Cerimonia di intitolazione della Piazza a Gianmichele Maffei. Saluto del Sindaco, interventi del Governatore della Misericordia di San Romano, del Presidente del Gruppo donatori di Sangue Fratres di San Romano e del Prof. Giulio Tarro.

Ore 17,30 Benedizione della Piazza da parte del Parroco Padre Valentino Benedetto Ghiglia Ofm Ore 18,00 Santa Messa nella Chiesa - Santuario ‘’ La Madonna ‘’.

Ore 19,00 Assegnazione del Premio Nazionale "Gianmichele Maffei – Volontariato e Solidarietà’’, a cura della Consociazione Nazionale Gruppi Donatori di sangue Fratres presso la Sala Medicea del Convento francescano .

