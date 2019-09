Stadio comunale di Greve in Chianti: inaugurazione nel nuovo manto erboso

I primi atleti a giocare sul nuovo manto erboso dello stadio comunale di Greve in Chianti saranno i calciatori della Asd Grevigiana che domani, domenica 22 settembre, disputeranno la loro prima partita casalinga contro l’Incisa Ideal Club. Questo pomeriggio, invece, con un giorno di anticipo rispetto alla data fissata, per via delle previsioni meteo in graduale peggioramento, si è tenuto il taglio del nastro con il sindaco Paolo Sottani, gli assessori Paolo Stecchi e Lorenzo Lotti insieme alle squadre dei più piccoli che hanno battezzato il campo in divisa sportiva.

Nel corso dell’inaugurazione è stato illustrato l’investimento che ha permesso di riportare ad un alto livello di qualità il manto erboso del campo sportivo. Ammonta a 40mila euro complessivi il costo dell’intervento messo in atto dalla giunta Sottani con l’obiettivo di realizzare la prima parte del rifacimento del manto, opera pubblica che non aveva interessato l’impianto dagli anni ’70. L’opera è stata conclusa in meno di un anno e per il suo completamento si era resa necessaria un’ordinanza del sindaco Sottani che vietava l’uso dell’impianto fino ad oggi per consentire la ricrescita dell’erba. “Sono molto soddisfatto dell’intervento – dice il sindaco Sottani - che ha visto collaborare l’esperienza di competenze specifiche dell’impresa Green Grass, la disponibilità di tutto l’ufficio tecnico, dal responsabile fino al personale del cantiere e l’impegno dei volontari della società sportiva Grevigiana. E’ stato un vero e proprio lavoro di squadra senza il quale non avremmo potuto ottenere un risultato così importante. Un mio particolare ringraziamento va al presidente del Consiglio comunale Stefano Romiti che, da assessore, aveva seguito tutte le fasi dell’opera”.

L’amministrazione comunale ha lavorato per incrementare il livello di qualità del terreno per il quale il campo era rinomato e riconosciuto anche dalla FIGC come uno dei migliori in erba dell'area fiorentina. Ha rivestito un ruolo di rilievo per la rigenerazione del manto erboso la realizzazione dell'irrigazione automatica in base ad un progetto condiviso dall’amministrazione comunale e l'impresa esecutrice. “La ditta ci ha supportato non solo nella realizzazione dell’opera - continua - ma anche attraverso un’attività di formazione rivolta ai volontari della società sportiva, aspetto indispensabile per la buona conservazione del terreno di gioco”. In una fase successiva seguirà un ulteriore investimento per la realizzazione di un pozzo e di una cisterna di accumulo dell'acqua in grado di garantire disponibilità idrica soprattutto durante il periodo estivo. L'impianto sarà essenziale per il mantenimento del manto erboso.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di Greve in Chianti