Viareggio capitale dei blogger: la maschera Burlamacco accoglie gli oltre 50 partecipanti del 'Blogging Camp'

Viareggio capitale dei blogger. Sono stati oltre 50 i partecipanti alla seconda edizione del Blogging Camp. Dalle Marche e dalla Puglia, dalla Lombardia e dalla Sardegna e persino dalla Svizzera: quest’anno il raduno ospitato all’hotel Esplanade di Viareggio (LU) ha davvero sorpassato ogni confine, con ospiti e relatori provenienti da tutte le regione italiane e persino dall’estero.

L’evento, organizzato dalla blogger di Vecchiano (Pisa) Silvia Ceriegi, ideatrice del blog trippando.it, è stato un vero successo. In programma c’erano seminari e laboratori formativi tenuti da esperti del proprio settore, da Arianna Mariani a Sara Iannone, da Cristina Papini, da Lorenzo Naia a Valeria Crescenzi. La variegata platea ha seguito con attenzione laboratori, seminari e lezioni. E soprattutto ha sfruttato la presenza in sala di aziende interessate a fare promozione attraverso blog e social per allacciare rapporti.

A dare il benvenuto ai blogger è arrivato anche Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio. “Un’edizione di cui si sentirà parlare a lungo - commenta l’organizzatrice Silvia Ceriegi - un bel momento formativo e di confronto tra chi già lavora con un blog, chi è alle prime armi e chi semplicemente ne voleva sapere qualcosa in più. Per la Versilia e in particolare per Viareggio e per il Carnevale è stata una bella occasione di promozione e di pubblicità fuori stagione. Di questa giornata infatti i nostri partecipanti parleranno sui loro blog, veicolando il nome di Viareggio e del Carnevale in tutta Italia e non solo”. Tra un corso e una lezione i partecipanti ne hanno approfittato per scattare tutti insieme una foto assieme a Burlamacco e per fare con lui simpatici selfie.

L’evento è stato organizzato da Silvia Ceriegi e gode di importanti sponsor che hanno creduto e investito nell’iniziativa. Main sponsor del blogging camp sono Musement e Hotel Residence Esplanade. Sponsorizzano l’evento di Viareggio anche Sodiema, Orsini Franco srl e Italy Charter.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Viareggio