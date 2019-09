Tuttocuoio sempre più giù, perde anche col Montevarchi

Non è stagione per il Tuttocuoio, o almeno non è il periodo giusto. La squadra di Scardigli non riesce a schiodarsi dall'ultimo posto in classifica e perde ancora. In Serie D Girone E sono quattro le giornate e sono quattro i ko per i pontaegolesi, stavolta è fatale la trasferta con l'Aquila Montevarchi. A decidere il match un rigore di Essoussi alla mezz'ora. Di seguito il tabellino di Almanacco Calcio Toscano.

Aquila Montevarchi-Tuttocuoio 1-0

AQUILA MONTEVARCHI: Monti, Martinelli, Moracci, Donatini, Essoussi, Biagi, Bura, Zini, Amatucci, Lischi, Mosti Falconi. A disp.: Bucciero, Cavallini, Giustarini, Nencioni, Gistri, Adami, Migliorini, Bruschi, Fofi. All.: Malotti Roberto

TUTTOCUOIO: Marinaro, Iroanya, Bertolucci, Videtta, Diolaiti, Ruggero, Spera, Fino, Valenti, Boldini, Ercoli. A disp.: Prisco, Verdese, Chiti, Benericetti, Bagatti, Manetti, Principe, Chicchiarelli, De Carlo. All.: Scardigli Nico

ARBITRO: Guido Verrocchi di Sulmona

RETI: 30° Essoussi Rig.

Tutte le notizie di Calcio