Auto si ribalta al casello di Rosignano Marittimo

Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata in autostrada nel Livornese. Al casello di Rosignano Marittimo in corsia nord sull'A12 una vettura ha perso stabilità, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, e si è capottata all'altezza dell'ingresso al casello. Non ci sono feriti: l'unica persona a bordo, una donna, è uscita dall'auto autonomamente e si trovava già fuori dall'abitacolo quando sono arrivati i vigili del fuoco di Cecina, che hanno messo in sicurezza il tutto.

