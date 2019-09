Canottieri Limite esulta: è campione d'Italia nel quattro con

Il quattro con della Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica è Campione d'Italia. A Pusiano, sulle acque del lago di Eupilio, dove si sono svolti il Campionati Italiani di Società ed i Meeting Nazionali Giovanili e Master la Limite non manca di centrare obiettivi importantissimi in chiusura della stagione agonistica di fine estate.

Complimenti ai protagonisti della vittoria per il Campionato Italiano quindi a Rabatti Ernesto, Orsi Leonardo, Giglioli Alessandro e Cannalire Valerio con al timone Ginevra Marconcini che ricevono un lungo applauso dopo aver dominano la gara del quattro con. Gli stessi quatto non si accontentano e centrano anche un ottimo argento in quattro senza. Non si smentisce la giovane promessa Sostegni Leonardo che vince anche a Pusiano nel singolo allievi C.

La terza vittoria arriva nei Master con Tamberi Andrea che stravince la gara in singolo. Andrea dopo diversi anni dedicati al palio sui gozzi riprende i remi da canottaggio in mano e sale sul singolo per affrontare una specialità non facilissima dove non serve solo la forza ma una grande capacità tecnica e vincendo dimostra il suo valore mai messo in discussione.

Reali Greta nella difficile specialità del singolo viene eliminata in semifinale. Nel doppio senior invece Bonaffini Lorenzo e Gori Samuele vanno in finale e centrano il loro obiettivo non potendo fare molto di più contro atleti di spessore.

Il due senza cadetti femminile di Cipollini Azzurra e Dama Melisa è terzo mentre il doppio cadetti di Nencini Tommaso e Cinelli Cosimo giunge quinto. Solo settimo il due senza cadetti di Del rosso Edoardo e Brunetti Matteo. Per il Trofeo delle Regioni il due senza di Cipollini e Dame è terzo, il quattro senza di Brunetti secondo, il quattro di coppia di Sostegni sesto e il doppio di Bagnoli quinto.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio stampa

