Chianciano Volley Cup, Bisonte Firenze chiude al secondo posto

Il Bisonte Firenze chiude al secondo posto la Chianciano Volley Cup – La Forza delle Donne, secondo appuntamento agonistico della sua preparazione estiva giocato fra ieri e oggi al Palasport di Chianciano Terme. Dopo la vittoria di ieri contro la Roana Cbf Macerata neopromossa in A2 (2-1), la squadra di coach Caprara ha affrontato nella finale di oggi una delle prossime rivali in A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia: la partita è stata equilibrata e punto a punto in tutti e tre i set, ma nelle fasi decisive la squadra di Bovari, già al completo, è stata più incisiva di quella di Caprara, rimontando per esempio dal 19-22 nel primo parziale e dal 23-24 nel secondo. Il Bisonte comunque prosegue nel suo graduale percorso di crescita, e in questo torneo ha potuto inserire nel 6+1 titolare anche le tre ultime arrivate, Fahr, Nwakalor e Foecke, che se la sono cavata subito bene dimostrando di essere già entrate nei meccanismi di squadra. Senza Dijkema, Daalderop e il nuovo acquisto Maglio, e con tre giovani della seconda squadra di B2 della Rinascita a integrare il gruppo (le schiacciatrici Arianna Vittorini, 2002, e Bianca Lapini, 2002, e la palleggiatrice Anna Salimbeni, 2000), coach Caprara ha schierato Turco in palleggio, Nwakalor opposto, Alberti e Fahr al centro, Foecke e Santana in posto quattro e Venturi libero, poi nel terzo set ha inserito Degradi al posto di Santana, e nel corso del match ha utilizzato anche Meli.

IL BISONTE FIRENZE: Santana 5, Alberti 8, Vittorini ne, Meli, Foecke 8, Degradi 4, De Nardi (L2) ne, Turco 3, Fahr 10, Nwakalor 18, Lapini ne, Venturi (L1), Salimbeni ne. All. Caprara.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Casillo 4, Bruno (L1), Bidias ne, Cecchetto (L2), Rosamaria 19, Raskie ne, Demichelis 1, Menghi 5, Angeloni 10, Strunjak ne, Lazic 8, Taborelli ne, Mio Bertolo ne. All. Bovari.

Parziali: 23-25, 24-26, 22-25.

Fonte: Ufficio stampa

