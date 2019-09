Economia e spiritualità, successo per il festival a Capannori

È dalle comunità locali, da chi vive con coraggio la quotidianità, che deve partire la sfida per un futuro diverso. È questo il messaggio che arriva dalla IV edizione del Festival Economia e Spiritualità che stamani (sabato) a Capannori ha chiamato a raccolta rappresentanti delle istituzioni, delle religioni e del mondo dell’associazionismo per scrivere un manifesto dal titolo ambizioso e profetico: “Il futuro che sogniamo”. Tante le persone presenti in sala consiliare.

Ha partecipato all’incontro anche l’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, che ha parlato di “Una chiesa che cammina con la gente”. Sono intervenuti anche il sindaco Luca Menesini, che ha fatto i saluti istituzionali, e i direttori della manifestazione Guidalberto Bormolini e Francesco Poggi. Presente all’appuntamento anche l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti. La mattinata è proseguita con laboratori creativi.

È una sorta di rivoluzione pacifica con quattro capisaldi quella che propone il festival: comunità locali, spiritualità con apertura a tutte le religioni, accoglienza e sostenibilità. Si tratta di una chiamata alla responsabilità personale di tutti, ad abbandonare il senso di impotenza e paura per svolgere un ruolo attivo, proprio nelle comunità ciascuno vive. “Le comunità locali rappresentano la forma di convivenza più adatta a reggere le sfide sociali, ambientali ed economiche del Terzo Millennio e a innescare un salto di qualità della coscienza collettiva, a fare bene le cose buone”, si sottolinea nel manifesto.

Lunedì 23 settembre alle ore 21, sempre nell’ambito del Festival, ad Artè si terrà la conferenza Ecologia integrale – Una visione di ecologia profonda e spirituale in dialogo con la natura con Stefano Mancuso, neurobiologo, scienziato di prestigio mondiale, professore all'università di Firenze, che farà un appello intenso e innovativo per un cambiamento necessario per la sopravvivenza del pianeta.

Il Festival “Economia e spiritualità” che ha come tema Ri-animare l’economia – Il contributo della Toscana per Assisi 2020 è promosso dalla Comunità “I Ricostruttori- Tuttoèvita onlus”, dall’Associazione Teatro di Verzura e dai Comuni interessati, tra cui Capannori.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa

