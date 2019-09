Incendio in un appartamento a Grosseto, ustionata una donna

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti alle 10 di oggi - domenica 22 settembre - per un incendio in un appartamento in via Uranio a Grosseto. Le fiamme si sono propagate dall'ingresso, ma l'intervento della squadra dei pompieri ha impedito che si estendessero al resto dell'appartamento, che però è stato invaso dal fumo. Nel tentativo di spegnere l'incendio una donna è rimasta leggermente ustionata ed è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per il successivo trasporto all'ospedale di Grosseto. Sul posto anche i Carabinieri.

