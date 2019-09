Discussione in un ristorante a Santa Croce sull'Arno: malore per una persona

Nella serata di sabato 21 settembre, intorno alle 20.30, si sarebbe scatenata una discussione, avvenuta in un locale in centro a Santa Croce sull'Arno, in Corso Mazzini.

Tre sarebbero le persone coinvolte nella polemica, che non è degenerata in aggressione e quindi non ci sarebbero state violenze. Tra queste, una si è sentita male ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

Sul posto sono intervenute le Pubbliche Assistenze di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, un'automedica di Empoli, la Misericordia di San Miniato Basso e i carabinieri.

