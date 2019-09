Un negozio di ortofrutta ha preso fuoco verso le 8.30 di oggi, domenica 22 settembre, a Livorno all'angolo tra viale del Risorgimento e via Tripoli. L'incendio ha interessato un quadro elettrico ed è avvenuto quando l'esercizio era chiuso. I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti, hanno spento il rogo e messo in sicurezza il luogo. Non si registrano danni a persone o strutturali a carico dello stabile.

