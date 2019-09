Maltempo, il PD rimanda 'Pedala per Empoli'

E’ stata rimandata a causa del maltempo l’iniziativa prevista di oggi 'Pedala per Empoli', promossa dal Partito democratico di Empoli all’interno della settimana europea della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere un modo diverso e più sano di spostarsi in città.

Considerata l’allerta arancione diramata dalla protezione civile dalle 12.00 di oggi, gli organizzatori hanno deciso di rimandare tutto a sabato 28 settembre.

Il punto di ritrovo sarà in piazza della stazione alle 10.30, con partenza prevista alle 11.00. L’itinerario si svilupperà lungo le piste ciclabili della nostra città (Stazione- via Roma- piazza della Vittoria- parco Mariambini- pista Arno- via Isonzo- via Ticino- parco di Serravalle) ed è pensato affinché tutti possano partecipare, dai bambini ai più anziani. All’arrivo, intorno alle 12.00 al parco di Serravalle, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. Per prenotazioni telefonare a Tommaso 3348511520.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli