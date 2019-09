Montesport, Giorgia Salis super nei 60 metri ostacoli

L’atletica leggera al top nella gara dello scorso 19 settembre allo stadio Zatopek di Campi Bisenzio valida per i Campionati Provinciali Prove multiple (Tetrathlon) categoria ragazzi. Una strepitosa Giorgia Salis si aggiudica il primo posto personale nei 60 metri ostacoli migliorando il proprio tempo personale con 9 secondi e 8. Buona la prestazione anche di Camilla Latini con 10 secondi e 20.

Buoni risultati anche sui 600 metri piani con i tempi di 1 minuto 58 secondi e 9 per la Salis e 2 minuti 8 secondi e 9 per la Latini. Da apprezzare il lancio del vortex di Sofia Rizzotti con 22.34 metri. Con le prestazioni di queste tre atlete la Montesport Atletica leggera si è classificata al terzo posto in questa fase provinciale del Campionato di società con un totale di 6.676 punti.

“Eccellente prestazione per le nostre tre atlete“ commenta Emiliano Ciambotti, dirigente dell’atletica "che hanno permesso all’intera squadra di classificarsi per i Campionati toscani”. Prossimo appuntamento infatti per l’atletica Montesport sarà con i Campionati toscani che si svolgeranno a Firenze il 29 settembre.

Fonte: Ufficio stampa

