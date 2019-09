Amichevole ok per la Scotti, Cioni: "Bella gara, tanta energia"

Un'altra bella prestazione della Scotti nelle amichevoli pre-campionato. Davanti a Vigarano Mainarda, una delle squadre che saranno avversarie in campionato, la compagine di coach Cioni disputa una buona partita vincendo 77-61 e continuando così con serenità e tanta voglia di fare la marcia di avvicinamento al campionato. Senza l'americana Morris, ferma per precauzione, sono le altre due straniere (la solita Mathias e Stepanova) a trascinare la squadra ed a farle fare un altro passo in avanti. "Sono contento - spiega coach Alessio Cioni - buona prestazione, ancora una volta le ragazze hanno messo in campo tanta energia. Ovvio che molte cose sono da migliorare, a partire dai troppi alti e bassi anche all'interno di uno stesso quarto, cose che non possiamo permetterci. Ed anche tecnicamente, e non poteva essere diversamente, servono altri passi in avanti ma l'intensità difensiva ed il cuore che stiamo dimostrando sono cose che fanno ben sperare. La strada è giusta, ora dobbiamo solo andare avanti".

Mercoledì a Lucca la Scotti tornerà in campo, penultimo appuntamento di questo precampionato che si concluderà domenica a Vigarano Mainarda.

Il tabellino:

Trimboli 5, Morris, Mathias 15, Stepanova 17, Ramò 7, Madonna 13, Narviciute 7, Manetti 9, Ruffini 1, Bastianoni, Francalanci 1, Caparrini 2. All. Cioni (ass. Cesaro, Ferradini, Giusti)

Parziali: 17-9, 36-28, 60-39, 77-61

Fonte: Use - Ufficio stampa

