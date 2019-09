Nuovo stadio a Firenze, FdI: "Ritardo? Nardella colpevole"

“Fratelli d’Italia è sempre stata favorevole al nuovo stadio e lo abbiamo sempre detto a Nardella: su questa battaglia siamo al suo fianco. Solo che, adesso, qualche dubbio su quanto al ‘renziano pentito’ interessi davvero realizzare quest’opera, iniziamo ad averlo!” A parlare è Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, assieme al capogruppo a Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi.

“Il ‘renziano pentito’ - spiegano Torselli e Draghi - ha perso due anni di tempo a concedere proroghe e proroghine ai Della Valle, ai tempi in cui era prono alla ‘famiglia”, poi, con l’arrivo di Commisso, ha sposato la teoria del restyling del Franchi, ma di fronte ad una sovrintendenza addirittura possibilista, oggi sbatte le porte e mette il muso. Infine l’idea Campi Bisenzio, che a dire il vero non ci entusiasma, ma che Nardella derubrica ad una scaramuccia interna al Pd. Stesso copione visto per l’aeroporto, a dire il vero”.

“Siamo stufi - concludono Torselli e Draghi - di vedere lo sviluppo di Firenze sempre ricondotto a diatribe interne al Pd, strumentalizzato da Nardella e soci per le proprie carriere politiche. Se dello stadio al ‘renziano pentito’ non importa niente, non scarichi la colpa a destra e a manca, ma dica chiaro e limpido che dello stadio, a lui non interessa nulla!”

Fonte: Ufficio stampa

