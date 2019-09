Tenta una rapina in un minimarket e minaccia i gestori con un coltello, arrestato

In un minimarket di Firenze, ha discusso coi commessi per non pagare gli alcolici e poi li ha minacciati con un coltello per avere l'incasso. Un 56enne di origini tunisine è stato arrestato dalla polizia in via della Scala. L'uomo ha tentato anche di colpire i commessi con un coltello dalla lama lunga 15 cm, ma le sferzate non hanno raggiunto le vittime. I due gestori sono riusciti a bloccare il gestore nel negozio e a chiamare la polizia. Gli agenti lo hanno perquisito e trovato con tre carte di credito nei pantaloni, una di una turista americana. Il 56enne è finito in manette.

