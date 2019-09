Una scossa di terremoto sarebbe stata rilevata in Versilia nel pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, esattamente alle 18.12. 2.9 la magnitudo registrata in via dello Stadio a Camaiore, da una profondità di 4,9 km, ma molte persone nella zona hanno sentito la terra tremare. Al momento non sono stati rilevati danni a cose o feriti.

